Армения вошла в тройку главных поставщиков в Россию одного вида товаров

Армения и Италия по итогам прошлого года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.

На первом месте — Китай. Он седьмой год подряд стал главным экспортером в РФ этих товаров, поставив соответствующей продукции на $30,5 млн.

Армения и Италия вытеснили из топ-3 Киргизию и Узбекистан. Экспорт Армении составил $2,9 млн (он вырос почти в 46 раз), Италии — $1,2 млн.

Замыкают пятерку поставщиков зонтов и сапог в Россию Узбекистан и Литва. Сильнее всех сократили экспорт Киргизия (-51%), Германия (-50%) и Узбекистан (-29%).

9 июня бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес на ПМЭФ заявил, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой, она зависит от непрогнозируемых факторов.

Ранее американская компания запретила поставки своего инсулина в РФ.