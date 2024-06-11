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Малый и средний бизнес сможет совершать множество платежей в один клик

МСП предложили сервис по мгновенному переводу тысяч платежей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк открыл возможности сервиса «Реестр платежей», позволяющего обработать файлы с тысячами платежей за несколько секунд, для клиентов малого и среднего бизнеса. Ранее он был доступен только для крупных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам руководителя департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирины Пономаревой, благодаря обновлению сервиса «Реестр платежей» компания значительно ускорила процессы: теперь обработать файлы с тысячами платежей можно за несколько секунд.

«Это позволяет предпринимателям оперативно реагировать на потребности своего бизнеса и сосредоточиться на его развитии», — отметила Пономарева.

Сервис поможет клиентам МСП провести в один клик до 5 тыс. платежей и отслеживать их статус онлайн.

С помощью реестра можно отправлять различные типы платежей — юрлицу, частному лицу, в бюджет, нерезиденту, осуществлять платежи за третьих лиц, а также совершать массовые выплаты в пользу самозанятых. В одном реестре могут быть различные типы платежей. Дополнительные действия не понадобятся.

До того, как отправить платеж на исполнение, в банке проверят при помощи сервиса ФНС, является ли получатель самозанятым. Проверка производится до отправки платежа на исполнение. А если получатель перестал быть самозанятым, отправитель получит сообщение на странице просмотра платежей реестра. Если в каком-либо из платежей есть ошибки, банк отобразит их на странице просмотра реестра — их можно будет исправить в интерфейсе банка.

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