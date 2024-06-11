Аналитики объяснили причины стабильных финансовых показателей Сбера

С января по май Сбер показал рост прибыли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае чистая прибыль компании выросла на 12,9% год к году до 133,4 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 22,9%. Такие данные приводятся в отчете о финансовых результатах компании за пять месяцев 2024 года. Информацию предоставила пресс-служба кредитной организации.

По словам главы Сбера Германа Грефа, которого цитирует пресс-служба банка, портфель розничных кредитов увеличился на 2% за месяц на фоне высокой активности клиентов в связи с ожидаемым завершением срока действия государственных льготных программ.

«В мае прирост средств физических лиц стал рекордным с начала года — мы прибавили 3,3% за месяц, что составило более 770 млрд рублей. В результате за пять месяцев 2024 года Сбер заработал 628,4 млрд рублей, обеспечив рентабельность на уровне 22,5%», ― сообщил Герман Греф.

Комментируя отчет о финансовых результатах, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отметил, что, несмотря на рост ключевой ставки в последние годы Сбер последовательно наращивает объемы кредитования и чистой прибыли.

«Это удается в том числе благодаря ставке на новые технологии и эффективную работу с клиентами», — считает Суверов.

Эксперт прогнозирует, что «скорее всего чистая прибыль и дивиденды Сбера за 2024 год будут рекордными, что позволит Сберу оставаться локомотивом российского фондового рынка».

Эксперт по цифровой трансформации Игорь Шилько говорит, что в росте прибыли Сбера нет ничего удивительного. По его словам, большое количество услуг можно получить не приходя в офис лично, главное, иметь мобильное приложение: кредиты, вклады и другие услуги предоставляются онлайн с максимальной безопасностью для пользователя.

Также эксперт подчеркнул, что Сбер сегодня не воспринимается просто как банк.

«Сбер развивает технологии и активно внедряет искусственный интеллект в сферы жизни, чтобы упростить получение своих услуг и продуктов, а также в других областях: медицине, например. Новые подходы и постоянное развитие позволяют Сберу оставаться устойчивым, наращивать финансовые и технологичные мощности, а также продолжать вкладываться в социально-экономическое развитие страны и регионов присутствия», — констатировал эксперт.

Напомним, в новой своей трехлетней стратегии Сбер провозгласил ориентир на человекоцентричность. В компании пояснили, что теперь сервисы банка строятся вокруг человека, учитывая его потребности и интересны.