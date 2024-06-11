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Стало известно о планах G7 по созданию фонда для накопления активов РФ

Kyodo: G7 намерен создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ

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Claudia Greco/Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы Российской Федерации. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что руководители стран G7 намерены обговорить созданин такого фонда на саммите в Италии 13–15 июня.

11 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле. Речь идет о €1,5 млрд. 90% этой суммы пойдет на приобретение оружия для Вооруженных сил Украины.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон официально поддержали использование Киевом прибыли от замороженных в ЕС активов России.

Москва неоднократно оспаривала этот шаг, считая их незаконными и ставящими под сомнение надежность финансовой системы Евросоюза для инвестиций других стран.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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