В России ввели мораторий на взыскание долгов с предприятий новых регионов

Госдума на пленарном заседании приняла закон о моратории на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили на сайте парламента.

«Депутаты приняли <…> закон, в соответствии с которым водится мораторий на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий», отметили в сообщении, уточнив, что срок действия моратория — до 1 января 2026 года.

До этого Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что из бюджета России и Белоруссии за два года было направлено 82 миллиона рублей на поддержку учебных учреждений Донбасса. Например, на средства из бюджета Союзного государства были оборудованы компьютерные и интерактивные классы, закуплен спортивный инвентарь и форма для более чем двух сотен детей и подростков из школы олимпийского резерва.

Ранее Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства.