Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на июль

В июле доллар подорожает до 90-92 рублей, а евро — до 97-99 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

По его словам, сейчас рубль сохраняет сильные позиции за счет ограничительного влияния вторичных санкций на российский импорт.

«Однако мы ожидаем, что этот фактор будет постепенно сходить на нет за счет политических усилий и поиска новых каналов поставок российскими импортерами. Кроме того, в июле, скорее всего, сократятся продажи валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования внутренних инвестиций за счет средств Фонда национального благосостояния», — объяснил аналитик.

Он уточнил, что Минфин неактивно использовал средства фонда в первые пять месяцев 2024 года. Трифонов также предрек рост спроса на валюту по ходу сезона отпусков.

По данным Мосбиржи на 10:22 мск 11 июня, доллар стоит 89,03 рубля, евро — 95,69 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов 10 июня, американская валюта подорожала на 48 копеек, европейская — на 4 копейки.

7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых четвертый раз подряд. Как это решение скажется на курсе рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестстратег оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ.