Стали известны самые популярные города для путешествий на выходные

Почти половина всех бронирований отелей в выходные в РФ пришлось на Суздаль (48%), что сделало самым популярным местом у россиян для поездки на выходные. Исследование было проведено сервисами МТС Travel и Bronevik.com, копия есть у «Газеты.Ru».

В тройке также оказались Коломна (47% бронирований на выходные) и Переславль-Залесский (46%).

В десятку востребованных направлений для коротких путешествий вошли еще четыре города Золотого кольца, популярные у столичных туристов: Выборг, Тула, Калуга и Сергиев Посад. Также в рейтинг попал старинный город Елец Липецкой области.

«В Ельце путешественники найдут одни из самых бюджетных отелей для поездок на выходные. Средняя цена проживания там составляет 4,1 тыс. рублей в сутки», – отметили в МТС Travel.

Следом идут Тверь (₽4,2 тыс. за ночь) и Калуга (₽4,4 тыс.).

Согласно данным сервиса, почти каждое четвертое бронирование за год пришлось на выходные даты. Всего в исследовании анализировались заказы с июня 2023 по май 2024 года.

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