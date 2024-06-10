Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как российский танкер обошел нефтяные санкции США

Bloomberg: танкер с нефтью из РФ показал новый путь обхода нефтяных санкций

close
100%
Reuters

Впервые российский нефтяной танкер, подпавший под американские санкции, совершил секретную передачу своего груза на другое судно. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению издания, это свидетельствует о том, что Москва не исчерпала запасы ухищрений для обхода санкций США в отношении ее танкерного флота.

Танкер SCF Primorye компании «Совкомфлот» был внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в октябре прошлого года. После этого он около полугода не загружался нефтью.

Однако в конце апреля судно зашло в российский черноморский порт Новороссийск, приняло на борт груз нефти марки Urals и отправилось в 7500-мильный рейс в район, находящийся примерно в 70 милях к востоку от побережья Сингапура. После достижения точки маршрута, судно выключило транспондер и передало загруженный в него груз второму судну — Ocean Hermana. Издание оценило переданный объем топлива в 1 млн баррелей нефти.

По данным агентства, такой трюк позволяет покупателю нефти полностью дистанцироваться от санкционных проблем, поскольку формально он не имел дела с подсанкционными товарами и компаниями.

«Доставка этой нефти, скорее всего осуществлялась, в Китай, учитывая район передачи груза», — пишет издание.

С октября лишь одно из 40 санкционированных OFAC российских танкеров было исключено из списка ограничений.

До этого на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

Ранее танкер с российской нефтью сломался в проливе Босфор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами