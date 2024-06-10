В Минэке рассказали о планах масштабных трат из ФНБ в 2024 году

Правительство России намерено в 2024 году на финансирование различных инфраструктурных проектов из ФНБ направить более 1 трлн рублей. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на заявление первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова.

Крупнейшими получателями средств станут газохимический комплекс «Русхимальянс» в Усть-Луге (392 млрд руб.) и программа развития авиапрома (284 млрд). Также серьезные вливания ожидаются в лизинг воздушных и водных судов (более 100 млрд руб.), строительство трассы М-12 Казань — Екатеринбург (77 млрд) и проекты ЖКХ (30 млрд). Обсуждается выделение 300 млрд на первый этап строительства ВСМ Москва — Петербург.

В Минэкономразвития предлагают повысить установленный законом лимит на инвестиции из ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей в связи с улучшением прогноза по его ликвидной части. На 1 июня объем ФНБ составлял 12,7 трлн руб., из которых ликвидные средства — 5 трлн руб.

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