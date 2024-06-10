Суд не признал банкротом компанию Блиновского

Суд отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского в связи с нехваткой денег на судебные расходы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Блиновскому было предложено перечислить деньги на депозитный счет столичного Арбитражного суда для финансирования процедуры банкротства. Речь о сумме в 250 тыс. рублей, в которой учитываются расходы на проведение одной процедуры по делу о банкротстве юрлица.

Как уточнили в суде, при этом в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие имущества должника.

4 июня сообщалось, что муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве.

В конце апреля стало известно, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого. При этом ранее Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Блиновский решил уйти на СВО, чтобы «спасти бизнес и вызволить жену из СИЗО».