Немецкая Knauf уходит из России

Немецкий производитель стройматериалов Knauf передаст свой российский бизнес местному топ-менеджменту с возможностью обратного выкупа. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ,передает агентство «Прайм».

«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму — 15% от оценки стоимости бизнеса. Но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — отметил Евтухов.

22 апреля Knauf объявил о планах передачи российских активов под управление менеджмента, уточнив, что сделка должна быть одобрена российскими властями.

Решение о передаче бизнеса местному руководству последовало после того, как прокуратура немецкого Вюрцбурга начала проверку в отношении компании из-за сообщений СМИ об использовании ее стройматериалов в восстановлении разрушенного Мариуполя в ДНР.

Ранее были были обнародованы потери итальянских бизнесменов при уходе бизнеса из РФ.