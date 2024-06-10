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В ресторанах «Вкусно — и точка» ожидается возможное подорожание напитков

«Вкусно — и точка»: напитки могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Напитки в сети «Вкусно — и точка» могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

Представитель сети общепита обратил внимание, что фирмы по всему миру столкнулись с ростом цен. Но итоговая стоимость продукции будет повышаться максимально незаметно для потребителей и не выше уровня прогнозируемой инфляции, заверил он.

Он отметил, что российская сеть общепита заключает длительные контракты и закупается у поставщиков с запасом, отчего сталкивается не с таким серьезным ростом цен, как другие представители рынка. Однако в будущем цены все же вырастут, предупредил он.

До этого Пароев заявил, что рестораны сети «Вкусно — и точка» не появятся в Абхазии, компания передумала выходить на рынок этой страны. При этом он отметил, что рестораны сети могут открыть недалеко от границы с Абхазией — в Адлере или Сочи.

Пароев также не исключил, что филиалы «Вкусно — и точка» появятся в каких-либо других странах, и даже отметил, что у компании уже есть конкретные планы, однако озвучивать их отказался.

Ранее сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» допустила, что в Крыму будут открыты ее рестораны.

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