Доля долларовых сбережений россиян резко снизилась

В России рассказали о двух основных тенденциях на российском рынке вкладов. Первая – резкое сокращение доли долларовых накоплений с 20% примерно до 8%. Вторая – активный рост вкладов населения в прошлом году, который оказался рекордным, – 25% впервые за 13 лет. Об этом сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, в интервью для газеты «Известия».

«Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн рублей из-за высоких ставок – это ресурс для развития экономики», – отметил он.

Глава АСВ добавил, что тенденция продолжается и в 2023 году – в первом квартале прирост составил 5%, поэтому есть шансы выйти на показатель 20% и более по итогам текущего года.

Мельников также рассказал об успехах в возврате активов за рубежом через судебные процессы. АСВ привлекает партнеров из 43 компаний, которые за свой счет ведут розыск активов в 10 иностранных юрисдикциях. В 2022 году было получено 250 млн рублей, а в 2023 – уже 4,3 млрд рублей.

«Уже найдены активы на 15,5 млрд рублей, оформленные на подставных лиц, и примерно 5 млрд – оспариваемые сделки. Надеемся, вся эта сумма около 20 млрд рублей вернется в конкурсную массу и пойдет на расчеты с кредиторами обанкротившихся банков», – резюмировал Мельников,.

До этого стало известно, почему в России выросла популярность банкнот в 5 тыс. рублей.

Ранее суд не удовлетворил иск АСВ к компании QIWI PLC.