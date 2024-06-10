Экономист предрек подорожание продуктов питания

Цены на продукты питания в России в июле вырастут на 0,09-0,1% по сравнению с июнем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«На цены будет влиять сезон летних отпусков (люди готовы тратить больше), снижение цен на плодоовощную продукцию, меры денежно-кредитной политики. Ситуация критичной не представляется, рост зарплат опережает инфляцию», — отметил экономист.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 3 июня 2024 года составила 8,17% против 8,07% на 27 мая. За период с 28 мая по 3 июня 2024 года цены повысились на 0,17%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на ПМЭФ-2025 вернуть инфляцию к целевым 4%. Регулятору не удается достичь этого показателя последние четыре года. Набиуллина добавила, что прошлый KPI она выполнила. На ПМЭФ-2024 у нее была задача сохранить уровень доверия россиян к финансовой системе. За год объем депозитов россиян подскочил на 25%, или 10 трлн рублей, а значит — доверие граждан к финансовой системе было сохранено, отметила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года.