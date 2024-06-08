Первые десять банкоматов Сбера начали работать в ДНР и ЛНР

Первые десять банкоматов Сбера начали работать на территории ДНР и ЛНР. Пять устройств появилось в Луганске, четыре — в Донецке и одно в Макеевке, сообщила пресс-служба Сбера на Петербургском международном экономическом форуме.

Обслуживание в устройствах Сбера возможно по карте, по биометрии, а также с помощью смартфона через СберБанк Онлайн по QR коду.

Сбер не взимает комиссию за снятие и внесение наличных в своих банкоматах как по картам Сбера, так и по картам других банков.

При этом к 1 июля ожидается, что в ДНР и ЛНР будет уже 50 банкоматов.

Ранее глава банка Герман Греф сообщал, что в новых регионах России появятся 16 отделений Сбера до конца июля. По его словам, уже ведется подготовка зданий для скорого открытия будущих отделений.

Три полноформатных отделения откроются в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других заведениях) в городах ДНР и ЛНР.