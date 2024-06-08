Альфа-Банк и холдинг LEGENDA договорились о стратегическом партнерстве в сфере ЦФА 6 июня 2024 года на площадке Петербургского международного экономического форума.

Альфа-Банк и холдинг LEGENDA подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его задачи — реализация новых цифровых инструментов привлечения финансирования, в том числе, направленные на продвижение принципов устойчивого развития «зеленого» и энергоэффективного строительства в России.

Дебютное размещение ЦФА LEGENDA провела на платформе А-Токен в ноябре 2023 года. Выпуск является аналогом облигаций с выплатой фиксированного дохода 17,75%, сроком обращения 1,5 года.

«Группа компаний Legenda — один из первых эмитентов на рынке ЦФА, который оценил и продолжает использовать этот передовой инструмент. Мы рассчитываем в самое ближайшее время расширить сотрудничество и предложить инвесторам нестандартные виды ЦФА, включая «зеленые» ЦФА или ЦФА на недвижимость — одни из самых ожидаемых на рынке. Они позволяют инвестировать в жилую недвижимость или накопить на нее», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего

бизнеса Альфа-Банка.

«Мы положительно оцениваем наш первый опыт размещения ЦФА и видим перспективы в развитии таких инструментов привлечения капитала. Появление инновационных цифровых продуктов открывают для инвесторов новые возможности на финансовом рынке, предоставляя доступ к более широкому выбору активов», — Алексей Лукьянов,

финансовый директор холдинга LEGENDA.