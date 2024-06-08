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«Норникель» усилит поддержку коренных народов Севера

«Норникель» поможет развитию культуры и экономики коренных жителей Севера

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Пресс-служба «Норникеля»

«Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о расширении мер поддержки коренных народов со стороны компании, сообщает ее пресс-служба.

Это дополнительное соглашение к документу, действующему с 2023 года, продиктовано международными и корпоративными стандартами в сфере прав коренных народов и
социальной ответственности бизнеса, а также ростом общественного внимания к коренным народам.

В частности, компания профинансирует ряд мероприятий, направленных на обеспечение реализации прав и содействие устойчивому развитию коренных народов, а также на
сохранение и развитие их культуры и экономики.

«В условиях промышленного освоения коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам. Их системы расселения и жизнеобеспечения критически
зависимы от сохранения традиционной среды обитания, на которую могут влиять проекты развития. По этой причине они являются специальным объектом правовой защиты в соответствии с международными, национальными и корпоративными стандартами», — сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

«Норникель» уже давно реализует программу поддержки коренных малочисленных народов. Она включена в 10-летнюю Стратегию развития компании до 2030 года.

Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита их прав — важные составляющие социальной деятельности компании.

«Таймыр является домом для долган, нганасан, ненцев, энцев и эвенков. Учитывая сложности жизни на Крайнем Севере, мы продолжаем традицию, начавшуюся в советские времена, и оказываем помощь, которая от простого шефства переросла в совместно разработанные программы развития. Наше отношение к коренным народам — это не разовые акции, не попытки задобрить, а честная, прозрачная и осознанная позиция, курс которой — развитие корпоративной этнокультуры», — рассказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

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