Игорь Сечин заподозрил развитые страны в создании климатического кризиса

Развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис, именно на них приходится большая часть выбросов. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Глава «Роснефти» отметил, что на текущий момент, по данным ООН и негосударственных исследовательских институтов на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет, а 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. При этом на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%, а весь Африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.

Сечин подчеркнул, что энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран.

Он также отметил, что для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. Сегодня потребителей интересуют не только показатели выбросов, но и бесперебойность поставок энергии из новых источников, а также надежность и удобство использования новых технологий.

«К сожалению, стратегия «зеленого» перехода в ее сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», — заключил Сечин.