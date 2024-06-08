Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Сечин заподозрил развитые страны в создании климатического кризиса

Глава «Роснефти» Сечин: энергопереход должен быть сбалансирован

close
100%
Shutterstoke

Развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис, именно на них приходится большая часть выбросов. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Глава «Роснефти» отметил, что на текущий момент, по данным ООН и негосударственных исследовательских институтов на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет, а 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. При этом на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%, а весь Африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.

Сечин подчеркнул, что энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран.

Он также отметил, что для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. Сегодня потребителей интересуют не только показатели выбросов, но и бесперебойность поставок энергии из новых источников, а также надежность и удобство использования новых технологий.

«К сожалению, стратегия «зеленого» перехода в ее сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», — заключил Сечин.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами