Глава «Роснефти» констатировал замедление спроса на электромобили во всем мире

Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Очевидно, что, вопреки оптимистичным прогнозам, электромобили не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств», — сказал Сечин.

Он отметил, что на данный момент происходит пересмотр политики субсидирования электромобилей. «После того как несколько лет назад удалось привлечь покупателей высокими субсидиями, сейчас правительства западных стран планируют ввести налоги на электромобили для затыкания образовавшихся дыр в бюджете», — заявил Сечин.

По оценке МЭА, на которую сослался главный исполнительный директор «Роснефти», к 2035 году переход на электромобили может привести к недополучению 110 млрд долларов налогов на моторное топливо, которые направляются на поддержание дорожного хозяйства и улучшение транспортной инфраструктуры

Сечин напомнил, что для компенсации выпадающих доходов бюджета целый ряд стран, включая Великобританию, Новую Зеландию, Израиль и большинство североамериканских штатов, уже приступили к введению налогов на электромобили и гибридные автомобили, а Германия недавно объявила о прекращении льгот и ускоренной отмене субсидий.

«По мере сокращения субсидий, становится понятно, что даже в богатых западных странах покупатель не готов переплачивать за электромобиль. Помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей. Это недостаточный запас хода, неразвитость зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, нехватка критически важных металлов и влияние их добычи на окружающую среду, проблемы с безопасностью на дороге и многое другое», — заявил Сечин.

Помимо сбоев в работе зарядных станций, которое, как отметил Сечин, только в США выросло на 50% за два года. Остро стоит и вопрос безопасности — согласно последним исследованиям, гибриды и электромобили в 2-3 раза чаще совершают наезд на пешеходов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее глава «Роснефти» констатировал пересмотр Западом своих «зеленых» целей.