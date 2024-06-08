Участники Энергетической панели спрогнозировали изменение цен на нефть

За недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть и ее рост, а, наоборот — ее снижение. Об этом в ходе Энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль.

«И все же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей, так и производителей. Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» считает, что нужно проявить ответственность и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов.

По мнению вице-президента Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликса Риваса, цены на нефть в этом году будут связаны с объемом предложения. Он подчеркнул, что, в первую очередь, это предложение, которое создается за счет роста стран Юга.

«Воздействие на цены также будут оказывать международные конфликты», — сказал он.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски отметил, что нужно смотреть на прогноз динамики спроса и предложения на рынке нефти. Он уверен, что спрос со стороны Глобального Юга продолжит расти в грядущем десятилетии и добавил, что цена будет держаться в коридоре 80-100 долларов за баррель.

Как отметил председатель наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, в долгосрочной перспективе цены на нефть постепенно будут снижаться.

В свою очередь, генеральный директор «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев считает, что цены на нефть скорее всего будут стабильными.