Игорь Сечин назвал «зеленый» переход формой колониализма в отношении развивающихся стран

«Зеленый» переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, заявил главный исполнительный директор «Роснефть», выступая с ключевым докладом на Энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме.

«В отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма», — сказал глава «Роснефти», которого цитирует пресс-служба компании.

По данным экспертов, в период с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые «утекло» ресурсов на сумму более $240 трлн.

«Энергопереход, то есть объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются», — отметил Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что совокупность дефицита энергии в результате энергоперехода и широкого набора прямых санкций, а также недобросовестной конкуренции привели к разбалансировке рынка.

Глава «Роснефти» привел в пример ограничения, наложенные США на Венесуэлу, Иран и Россию.

Сечин добавил, что эти санкции «затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США.

Глава компании напомнил и о других методах США, примененных после вторжения в Ирак в 2003 году. С тех пор доходы этой страны от нефтяного экспорта, который формировал до 95% бюджета, поступают в США.

«Это предоставляет американской администрации полный контроль над финансовой системой Ирака», — считает глава компании.

По его словам, в отношении России Белый дом использует иной подход: США стремятся сократить нефтяные доходы РФ, что подразумевает под собой «вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка».

Главный исполнительный директор «Роснефти» заявил, что односторонние действия американского регулятора приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка.

Американские компании в этой ситуации выбрали путь консолидации: объем сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за прошлый год достиг $200 млрд.

При этом цель — не увеличение объема производства, а роль прибыли, уточнил Сечин.

При этом цель — не увеличение объема производства, а роль прибыли, уточнил Сечин.