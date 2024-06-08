Игорь Сечин заявил о выгоде идеи энергоперехода лишь для сторонников однополярного мира

Идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В своем докладе «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» глава «Роснефти» отметил, что «концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. Говоря об этом, глава компании процитировал поговорку «Дружба дружбой, а табачок врозь».

«Это особенно явно проявилось при реализации проекта по «спасению» Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», — сказал Игорь Сечин.

По его словам, после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более $630 млрд.

Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предыдущие 8 лет. Инвестиции европейских стран в «зеленую» энергетику за тот же период приближаются к этой сумме. Цифра также сопоставима с ВВП Швеции и Польши, и почти в 4 раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран.

Увеличившиеся расходы на газ, подчеркнул глава «Роснефти», «съедают» маржу таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла.

В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 года, а 32% предприятий Германии уже планируют перенос своих производственных мощностей за рубеж, добавил Сечин.