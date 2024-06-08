Игорь Сечин рассказал о «фантомных баррелях» на рынке нефти

Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, может быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наблюдаемое нами формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьезных изменений рынка. Наличие «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран участников», — рассказал глава «Роснефти».

По его словам, страны Персидского залива активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях». При этом четыре ключевые страны-участницы ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак) уже располагают значительными свободными мощностями по добыче в размере 5,6 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+.

«Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей. По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 млн баррелей в сутки», — добавил глава «Роснефти».

Игорь Сечин также считает, что волатильность и непредсказуемость энергорынка могут усилиться в связи с предстоящими президентскими выборами в США, где выбор избирателей зависит в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина. «Так, средняя цена 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния — 5,4 доллара», — отметил Игорь Сечин.

По его словам, регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на выборах США. «Возникающие риски дают основания для предположения о возможном существовании плана «Б» на случай особого периода у каждого крупного участника», — рассказал глава Компании.

Сечин также отметил, что крупные американские мейджоры проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивая свои возможности по добыче с целью обеспечения роста прибыли и дивидендов, в то время как рост производства остается за кадром, так как требует капитальных затрат, которые должны быть обеспечены высокими ценами.

Глава «Роснефти» также считает, что бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.

«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель. В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков», — резюмировал Игорь Сечин.

Ранее глава «Роснефти» отметил, что само утверждение о связи выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой утверждения о приоритете антропогенного фактора в изменении климата не имеют оснований.