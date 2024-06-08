Игорь Сечин заявил о нереалистичности энергетического перехода

«Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Глава «Роснефти» констатировал, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около $10 трлн, однако альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо.

Он отметил, что сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.

За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, подчеркнул Игорь Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году.

«Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого», — заявил глава «Роснефти».

При этом сам энергопереход явно недофинансирован. Так, к 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны увеличиться примерно до $9 трлн в год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 году.

Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в 3 раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику. Она также равна совокупному ВВП Франции, Великобритании и Италии. Всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году будет необходимо более $270 трлн.

Игорь Сечин отметил, что климатическая повестка потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого. В XIX веке для увеличения добычи угля понадобились огромные инвестиции в шахты, каналы и железные дороги; для развития нефтяной отрасли в XX веке были необходимы скважины, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы; а генерация электроэнергии потребовала строительства электростанций и развития сложной системы сетей электропередачи.