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На ПМЭФ началась работа Энергетической панели

Глава «Роснефти» Игорь Сечин открыл работу Энергетической панели на ПМЭФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил ключевой доклад «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мероприятии принимают участие вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель совета директоров «Адвантидж энерджи» Мартин Вайвировски, директор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев, председатель наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, а также представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Модератором Энергетической панели стал академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

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ПМЭФ-2024
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