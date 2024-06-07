Песков заявил о желании иностранного бизнеса продолжать работать в России

Иностранные бизнесмены приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), они хотят работать с Россией. Об этом в интервью РБК на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Здесь [на ПМЭФ] присутствуют иностранные бизнесмены, которые продолжают работать на наших рынках», — сказал Песков.

При этом, по его словам, предприниматели стараются особо не вступать в контакт с журналистами и не давать интервью, так как опасаются «оголтелого давления» со стороны своих правительств.

«Но они здесь, и они полны планов здесь работать», — резюмировал представитель Кремля.

5 июня президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (Амторгпалаты) в России Роберт Эйджи заявил, что большинство иностранных компаний остались в России и продолжают здесь работать, а сведения об их массовом уходе из страны оказались дезинформацией. По его словам, иностранные компании в России «просто тихо сидят, не хотят открыто заявлять, что они все здесь».

Ранее американская сеть Starbucks начала регистрировать свои бренды в России.