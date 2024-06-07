В Сбере отметили популярность договоров долгосрочных сбережений

На сегодняшний более полумиллиона россиян заключили договора долгосрочных сбережений с НПФ Сбербанка. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, банк на регулярной основе контактирует с клиентами, проводит опросы, а также собирает обратную связь.

«Одним из наиболее часто встречающихся пожеланий по тому, как можно сделать программу долгосрочных сбережений более привлекательной, остается вопрос об увеличении срока государственного софинансирования, который на сегодня составляет 3 года. Сегодня, в своем выступлении на ПМЭФ президент дал поручение продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет», — сказал он.

Царев считает, что это позволит тем гражданам, кто уже вступил в программу, значительно увеличить свои накопления. По его мнению, такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что привлечет большее число новых участников.

«Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 млн участников программы по итогам 2024 года», — сказал первый зампред правления Сбера.

Также он назвал важным поручение президента привлечь к ПДС работодателей. Царев отметил, что СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС.

«Согласно исследованию фонда, 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП)», — сказал он.

В Сбере считают, что такая возможность будет интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП.

«При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС. Закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. Комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно», — заключил Царев.