В Сбере предложили масштабировать Фабрику проектного финансирования

Инвестиционные проекты становятся сложнее и технологичнее, а подходы государства к разделению рисков с бизнесом комплексными, рассказал на сессии «Риск-контроль: инструменты государственной поддержки для управления рисками инвестиций» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сейчас у нас очень интересный пайплайн. Половина — это химическая отрасль, которая раньше была мало представлена в Фабрике проектного финансирования. Также большое количество аэропортов, Фабрика активно их поддерживает. Это значит, что в России появятся новые качественные аэропорты, как, например, аэропорт Толмачево, который был сделан с Фабрикой», — сказал Попов.

Попов предложил расширить Фабрику на образовательную структуру.

«У Сбера в пайплайне около 30 проектов. Еще одно эффективное решение — это совмещение ее с другими программами», — отметил он.

Также Попов подчеркнул, что Фабрика проектного финансирования стала рабочим инструментом, который понятен российским компаниям.