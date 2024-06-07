ВТБ расширяет внедрение новых технологий в транспорте Москвы

Банк ВТБ и Департамент транспорта Москвы договорились о дальнейшем совместном развитии платежных сервисов на дорожно-транспортной инфраструктуре города на ближайшие три года. Дорожную карту развития сотрудничества до 2027 года на полях Петербургского международного экономического форума подписали руководитель департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев и первый заместитель руководителя Дептранса Роман Латыпов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках соглашения планируется дальнейшее развитие и совершенствование существующих платежных решений и комплексных сервисов для пассажиров, таких как оплата проезда с помощью банковских карт и Системы быстрых платежей, виртуальная «Тройка», сервис «МультиТранспорт», а также внедрение новых услуг, в том числе с использованием цифрового рубля.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, транспортный комплекс столицы много лет сотрудничает с ведущими российскими банками, чтобы обеспечить безопасность и надежность платежей пассажиров при покупке билетов.

«Благодаря такому сотрудничеству сегодня Московский транспорт — один из мировых лидеров по удобству и технологичности оплаты проезда. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы будем продолжать развивать билетную систему, чтобы сделать ее еще лучше», — заявил Ликсутов.

Александр Боциев назвал сегодняшние взаимоотношения ВТБ и Москвы синергией двух передовых в своих областях систем, объединенных общей целью создания комфортной городской среды.

«ВТБ обладает богатым опытом участия в реализации столь масштабных проектов и широкими возможностями для разработки и внедрения новых технологий и платежных решений. Мы рады, что наши компетенции способствуют дальнейшему развитию одной из лучших в мире транспортных систем», — сказал он.