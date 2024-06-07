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Инвестстратег оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ

Инвестстратег Бахтин назвал нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Рубль символически укрепился сразу после решения ЦБ в четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку в 16%, но в целом реакцию нацвалюты можно назвать нейтральной. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Реализовался базовый сценарий, которого ожидало большинство на рынке. Сохранение курса жесткой денежно-кредитной политики априори позитивно для рубля, так как продолжит сокращаться спрос на кредитование под импорт, и соответственно, на иностранные деньги, в то же время рублевые сбережения сохранят свою высокую привлекательность», — отметил инвестстратег.

По его словам, приоритетную роль для рубля продолжат играть экспортно-импортные потоки, их количественная и стоимостная динамика, временное обязательство экспортеров возвращать и продавать на рынке большую часть выручки, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые в июне будут на 30% выше, чем в предыдущем месяце.

Эксперт добавил, что факторами давления на курс рубля остаются повышенные траты бюджета и расширение его дефицита, сильный глобальный доллар. Кроме того, активизируется сезонный спрос на валюту со стороны выезжающих в зарубежные отпуска.

В перспективе будущей недели Бахтин ждет приближения курса доллара к 90 рублям.

По данным Мосбиржи на 14:13 мск 7 июня, доллар стоит 88,73 рубля, евро — 96,79 рубля. По сравнению с уровнем открытия торгов американская валюта подешевела на 11 копеек, европейская — на 48 копеек.

Ранее ЦБ России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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