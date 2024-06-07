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Глава ВТБ пошутил про приверженность Силуанова интересам бюджета

Глава ВТБ Костин: Силуанов жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин высоко оценил способности министра финансов Антона Силуанова контролировать бюджетные средства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с ПМЭФ.

«Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает», — сказал Костин.

Костин подчеркнул, что работа Силуанова крайне сложная и ответственная на протяжении многих лет.

«Человек, благодаря которому Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой в течение долгого времени», — охарактеризовал он министра финансов.

Такую высокую оценку деятельности Силуанова прозвучала в разгар обсуждения текущей экономической ситуации на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию.

6 июня министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что министерство финансов планирует продать изъятые в доход государства активы. Министр отметил, что эти средства находятся в казне.

Ранее в Минфине исключили накопление доходов от налоговой донастройки.

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