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Новак оценил состояние глобальной расчетной системы

Новак заявил о крахе глобальной расчетной системы и ее переходе к новому облику

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Мурад Оруджев/РИА Новости

В настоящее время происходит крах действующей глобальной расчетной системы — она переходит к новому облику. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе ПМЭФ. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам вице-премьера, в дальнейшем страны будут активнее переходить на расчеты в национальных валютах, и этот процесс станет заметным не только в России, но и в других государствах.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью ТАСС накануне ПМЭФ заявил, что платежи в национальных валютах за последние два года стали привычным механизмом для российских банков. Например, объем операций между Россией и Индией в национальных валютах через инфраструктуру Сбера увеличился вчетверо. По итогам 2023 года показатель вырос в 11 раз, и в 2024 году повышение продолжается.

Лидер направления «ВЭД-Импорт» в Точке Анна Давыдова в беседе с «Газетой.Ru» в конце 2023 года заявила, что сейчас около 90% трансграничных платежей проходит в национальных валютах.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предрек создание единой валюты стран БРИКС и отметил, что это не утопия.

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ПМЭФ-2024
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