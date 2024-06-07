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В собственность России вернули 100 предприятий на триллион рублей

Генпрокурор РФ Краснов: прокуратура вернула государству более 100 предприятий

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий. Об этом в интервью «Интерфакс» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей», — заявил он.

Краснов отметил, что показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски, когда прокурорского реагирования требовали факты сращивания бизнеса и власти.

По его словам, с начала 2023 года по искам прокуроров государству возвращено 20 предприятий, которые имеют стратегическое значение. Эти предприятия незаконно выбыли из владения России в пользу иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам РФ. Их активы в совокупности оцениваются более чем в 370 млрд рублей, добавил он.

В марте Краснов заявлял, что с 2023 года в судебном порядке в собственность государства возвращено 15 стратегических предприятий в сфере военно-промышленного комплекса общей стоимостью более 333 млрд рублей.

В феврале бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в 2023 году был куплен «АвтоВАЗом», вновь стал собственностью государства.

Ранее бывшие владельцы трех заводов опротестовали передачу объектов промгруппы государству.

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