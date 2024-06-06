На ПМЭФ предложили меры поддержки развития малых городов

Без помощи крупной промышленности и бизнеса малые города и населенные пункты России могут быть обречены на угасание. К такому выводу пришли участники сессии «Планы развития малых городов: миссия выполнима?», организованной на Петербургском международном экономическом форуме при поддержке компании «Русал».

Участвовавшие в сессии главы субъектов РФ, эксперты и представители крупного бизнеса обсудили подходы к достижению национальных целей развития, связанных с малыми городами и населенными пунктами, критерии отбора «опорных городов» и механизмы поддержки инвестиций.

Эксперты констатировали, что в России 800 малых городов с населением менее 50 тыс. человек, но живет в них только 15% населения страны. Многие из них существуют в режиме постепенного угасания из-за сокращения населения и недостатка средств на развитие. 70% малых и средних городов сталкиваются с депопуляцией, которая приводит к усилению дефицита кадров.

После послания президента Федеральному Собранию повестка развития малых городов получила новый импульс. Госорганы подготовили критерии отбора для 2 тыс. опорных городов. Однако, как отметили участники сессии, необходимы более дифференцированные критерии и расширение действующих механизмов поддержки инвестиций.

Для ускорения роста малых городов России Институт экономики роста имени Петра Столыпина и Институт комплексных стратегических исследований предлагают ввести новый финансовый инструмент — социальный инфраструктурный контракт (CОИК), а также расширить возможности муниципальных облигаций и создать инфраструктурные фонды.

Этот механизм подразумевает партнерство частных инвесторов и властей в целях строительства социальных инфраструктурных объектов.

Инвестор за свой счет строит такой объект, вводит его в эксплуатацию и передает его в собственность или управление власти. В свою очередь, муниципалитет или субъект РФ компенсирует понесенные затраты.

По словам гендиректора «Русала» Евгения Никитина, российские компании готовы принимать активное участие в улучшении качества городской среды в регионах своего присутствия.

Он отметил, что «Русал», чьи предприятия расположены в 40 городах и населенных пунктах в 12 регионах страны, много лет вкладывает социальные инвестиции в строительство жилья, создание городской инфраструктуры, повышение доступности здравоохранения, развитие спорта и культуры.

«Социальные инвестиции «Русала» осуществляются, во-первых, комплексно — адресуя все реальные нужды жителей, во-вторых, системно — на основе методологии специально разработанного компанией «Индекса качества жизни и устойчивого развития городов», основанного на методологии ВЭБ.РФ с акцентом на малые и моногорода и рассчитываемый на основе мнения местных жителей, сотрудников и членов семей «Русала», — подчеркнул Евгений Никитин.