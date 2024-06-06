ПСБ объявил о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии

ПСБ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и партнерами из Китая и Ближнего Востока запустят Белопорожские ГЭС в Карелии, сообщает пресс-служба банка.

Объявление о запуске состоялось на стенде ПСБ на Петербургском международном экономическом форуме.

В церемонии на стенде ПСБ принял участие помощник президента РФ Николай Патрушев, председатель ПСБ Петр Фрадков, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и другие.

«Запуск Белопорожских малых ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада нашей страны, но и для всей энергосистемы России, так как производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый внутренний рынок», — отметил Петр Фрадков.

Общая мощность двух ГЭС составляет 49,8 МВт, а проектная среднегодовая выработка электроэнергии превышает 230 млн кВт.ч.

«Запуск Белопорожских ГЭС является примером успешного взаимодействия РФПИ, ПСБ и партнеров из Китая и Ближнего Востока в области развития энергетической инфраструктуры России», — сказал Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что ГЭС являются объектом «зеленой» генерации (использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду).

После запуска Белопорожских ГЭС Карелия сумела сократить энергодефицит и зависимость от привозных видов топлива.

Напомним, ПСБ присоединился к проекту по завершению строительства Белопорожских ГЭС на реке Кемь в Карелии в марте 2023 года. Всего банк заместил 9 млрд рублей, а также профинансировал затраты на сумму 3,2 млрд рублей.