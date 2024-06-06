В ЕЦБ приняли решение о смягчении политики

Европейский центральный банк объявил о первом за девять месяцев изменении процентных ставок — базовая ставка снижена на 25 базисных пунктов до 4,25%. Об этом сообщается на сайте европейского Центробанка.

Соответствующие корректировки также коснулись ставок по маржинальному кредитованию и депозитной линии — до 4,5% и 3,75% соответственно.

Последний раз ЕЦБ менял ставки в сентябре 2022 года, повысив их до рекордных уровней в рамках политики по сдерживанию инфляции и приведению роста цен к целевому показателю 2%.

Вместе с тем, как отметила глава регулятора Кристин Лагард, дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики не гарантированы. Решения будут приниматься с учетом поступающих данных.

По мнению экономиста Дэвида Пауэлла, борьба развернется вокруг июльского заседания ЕЦБ. Сторонники жесткого курса выступят против нового снижения ставок, ориентируясь на статистику о зарплатах и прибылях, которая выйдет в сентябре.

До этого глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на следующий год.

Ранее Костин назвал причину возможного повышения ставки ЦБ 7 июня.