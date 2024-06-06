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В Сбере спрогнозировали спрос на розничное и корпоративное кредитование

Вице-президент Сбера Скворцов: банки кредитуют – экономика растет

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Unsplash

Россия еще никогда не жила в ситуации, когда на длинном периоде сохраняется высокая ключевая ставка в экономике, поэтому Сбер ждал в 2024 году замедления, рассказал старший вице-президент Сбера Тарас Скворцов.

«За последние 4 месяца рынок вырос на 5%, поэтому наш прогноз по росту от 12 до 15% остается актуальным», — сказал он.

По словам Скворцова, возможно, прогноз Сбера придется повышать.

«Мы видим, что все банки сегодня активно кредитуют, и это один из важнейших факторов сегодня роста экономики», — сказал он.

Скворцов добавил, что прогноз в сфере розничного кредитования остается от 9 до 11% по году.

«Важно, какие решения примут по продлению госпрограмм ипотеки, а какие регулятором», — сказал он.

По его словам, возможное ужесточение по потребительскому и другим видам кредитования влияет на рост.

«Наш текущий прогноз можно назвать осторожным. С учетом тех решений, которые мы увидим до раскрытия отчетности, мы, конечно, оценим еще раз прогноз», — заключил Скворцов.

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