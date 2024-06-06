Сбер и билайн объединят усилия в борьбе с кибермошенниками

Сбер и билайн договорились объединить усилия в развитии искусственного интеллекта для защиты клиентов от телефонных мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.

Соответствующий меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генеральный директор компании «Вымпелком» Александр Торбахов.

«Ежедневно злоумышленники совершают до 20 млн звонков жителям России – такого масштаба проблема телефонного мошенничества не имела никогда», — отметил Кузнецов.

По его словам, Сбер и «Вымпелком» обладают существенным потенциалом для развития технологий борьбы с мошенниками.

Как отметил Александр Торбахов, телефонное мошенничество стало одним из сложнейших вызовов нашего времени.

«Только с начала года билайн предотвратил свыше 45 миллионов мошеннических звонков и защитил почти 4 миллиона своих клиентов. И это лишь в рамках нашей сети», — сказал он.

Стороны планируют создать новые кросс-отраслевые процессы, инструменты и технологии для борьбы с кибермошенниками. Также Сбер и билайн договорились развивать ИИ-модели.