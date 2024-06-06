Sber500 и GigaChat открыли прием заявок на ИИ-стартапы

Сбер запустил отдельный трек акселератора Sber500 для стартап-команд, готовых внедрить нейросетевую модель GigaChat в свои решения, сообщает пресс-служба банка.

Лучше кейсы представят на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Подать заявку на участие в треке до 10 августа могут команды действующих стартапов стадии MVP и выше, а также индивидуальные участники на стадии идеи.

«Мы в Сбере уверены, что необходимо повышать доверие к искусственному интеллекту, в том числе помогать бизнесу определять возможные направления для его внедрения, которые позволяли бы работать эффективнее», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он добавил, что интеграция ИИ позволяет оптимизировать бизнес-процессы в более чем 5 раз.

«Наша задача — найти как можно больше таких кейсов. В новом треке Sber500 и GigaChat мы прежде всего ожидаем команды стартапов, которые еще не использовали искусственный интеллект», — сказал Ведяхин.