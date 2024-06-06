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«МегаФон» поможет контролировать поставки газа

«МегаФон» и «Газпром» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

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Shutterstock

«МегаФон» предложит технические решения по передаче данных за поставками газа для «Газпром межрегионгаз», сообщает пресс-служба компании.

Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума между генеральным директором «МегаФона» Хачатуром Помбухчаном и генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Одна из наших основных задач — максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке и важнейшей частью данного направления является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных», — отметил Сергей Густов.

«МегаФон» разработает решение на базе технологий интернета вещей, с помощью которых удастся и отслеживать объем потребления газа с высокой точностью, и проводить дистанционный мониторинг задействованных в этом процессе объектов.

«География работы «Газпром межрегионгаза» охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных», — отметил Хачатур Помбухчан.

Также «МегаФон» разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных компании «Газпром межрегионгаз».

Ранее стороны уже запустили пилотный проект в Вологодской области, в рамках которого было установлено более 300 интеллектуальных приборов.

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