На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса

Клиентам российских компаний и банков удобнее одновременно пользоваться разными сервисами, которые сотрудничают и конкурируют между собой, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Мы специально проводили опрос и собрали представителей совершенно разных отраслей — торговля, финансы, транспорт и так далее. Они вроде бы отличаются, но на самом деле все клиенты пользуются одновременно разными сервисами, мы все друг с другом сотрудничаем и конкурируем. Границы между сервисами размываются, потому что для решения разных задач людям нужен комплекс услуг», — поделился мнением он.

Царев также рассказал, что Сбер не ожидает повышения ставки по образовательным кредитам. Первый зампред Сбера полагает, что это не только возможность для молодых людей построить свою жизнь и получить образование, но и способ помочь своей стране. На данный момент образовательным кредитом от Сбера воспользовались более 180 000 человек, и ежегодно объем таких запросов увеличивается.

«Нам кажется, что это очень хорошая инициатива государства, когда ребята действительно могут получить классные новые знания, новую профессию и построить свою карьеру», — заключил он.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях рынка», которую модерировал Кирилл Царев.

«Первоначально мы говорили по поводу продуктов, потом — об их качестве, затем перешли к клиентоориентированности, а ей на смену после всех этих обсуждений пришла клиентоцентричность. Теперь фигурирует даже понятие человечность. Вопрос в том, что на самом деле скрывается за этим подходом, в чем заключаются фактические изменения для бизнеса, о которых мы говорим», — отметил первый зампред Сбера.

По словам участников сессии, компании постепенно начинают представлять сервисы в совершенно разных областях, эти области пересекаются, а границы между индустриями — стираются, что тоже влияет на клиентский опыт.