В Сбере заявили о росте спроса на ИЖС

Сбербанк зафиксировал интенсивный рост спроса на ИЖС, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, ранее аналитики «Домклик» отмечали резкий рост спроса на рынке ИЖС в начале 2024 года.

«В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7-10 тыс. шт. в месяц, а к началу высокого сезона на рынке загородной недвижимости вышло на уровень 10-12 тыс.шт», — сказал Царев.

Он добавил, что стабильный рост спроса вызван высокой востребованностью рынка ИЖС и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках.

«Интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов», — сказал Царев.