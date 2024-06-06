ПСБ: самый высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности выявлен у поколения зумеров

ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ провели исследование сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Итоги исследования показали, что большинство россиян демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, самый высокий уровень выявлен у зумеров, и в основном граждане предпочитают инвестировать в нефтегазовую промышленность. Результаты представили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Инвестиционная активность граждан играет важную роль для развития экономики России. В этой связи ее повышению могут способствовать различные форматы площадок, где возможен обмен мнениями между инвесторами и теми, кто не имеет достаточного опыта, чтобы выйти на инвестиционный рынок. Кроме того, по-прежнему актуальны программы и инициативы, повышающие общую финансовую грамотность наших сограждан, что позволяет им чувствовать себя уверенно, сберегая и приумножая свои средства», — отметила Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

Согласно результатам замера ИСИАР, 52% опрошенных граждан демонстрируют средний уровень сберегательно-инвестиционной активности. Высокий уровень проявили 22% респондентов, а 26% низкий. Среди представителей разных поколений самая высокая активность отмечена у зумеров, а самая низкая — у бумеров.

Молодое поколение чаще доверяет банкам и инвест-компаниям, в меньшей степени разделяет мифы об инвестициях и в большей — позитивно оценивают будущее рынка инвестиций. Также высокий уровень сбережений и инвестиций часто встречается у мужчин, жителей городов, работающих россиян и людей с очень высоким достатком.

Вместе с тем, 58% россиян считают, что в компании нефтегазовой отрасли можно инвестировать с минимальными знаниями и вложениями. Доля респондентов, которые полагают, что такие инвестиции наиболее защищены от рисков составляет 47%, а по мнению 45% нефтегазовая отрасль должна быть приоритетной для экономики России.

Также 49% респондентов ждут максимальную прибыль от вложений в нефтегазовую промышленность. В топ-3 отраслей-лидеров по инвестициям также попали строительство и банковский сектор.

Розничная и оптовая торговля, сфера транспорта и хранения, а также легкая промышленность вызывают у россиян наименьший инвестиционный интерес.