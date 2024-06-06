Россиян предупредили о подорожании водки и коньяка

Цены на водку, бренди и коньяк в российских магазинах вырастут в среднем на 10-15% во втором полугодии 2024 года — в зависимости от конкретного бренда. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Помимо высокой инфляции, на это повлияют и другие факторы: рост издержек производителей (стоимость сырья, энергоресурсов, логистики), увеличение акцизов и налогов на алкогольную продукцию, а также ослабление рубля, что удорожает импортные компоненты. ⁠Такой рост цен является довольно критичным, так как затрагивает товары массового спроса», — отметила эксперт.

По ее мнению, рост цен на крепкий алкоголь будет повсеместным, поскольку повышение издержек производителей и поставщиков неизбежно отразится на стоимости в рознице. Бутырина уверена: чтобы сдержать рост цен, магазины могут искать альтернативных поставщиков с более выгодными условиями, снижать издержки, автоматизировать процессы, проводить акции и распродажи.

По словам экономиста, на фоне роста цен россияне будут покупать меньше водки, бренди и коньяка — некоторые могут переключиться на более дешевые алкогольные напитки, например, вино или пиво. Другие могут начать покупать нелегальный алкоголь, добавила Бутырина.

По данным Минэкономразвития, с 21 по 27 мая годовая инфляция в России достигла 8,15% против 8,12% неделей ранее.

До этого россиян предупредили о подорожании молока.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.