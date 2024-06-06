Стали известны ожидания россиян по ключевой ставке

Половина опрошенных россиян — 48% — ожидают, что 7 июня ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. 32% ждут повышения ключевой ставки. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Из трети респондентов, которые уверены в повышении ключевой ставки, 24% ждут ее роста на 100 базисных пунктов, то есть до 17%. А 8% ожидают увеличения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов. Только 7% считают, что ставка будет снижена, остальные 13% с ответом затруднились.

Одновременно 52% опрошенных отметили, что в 2024 году в целом проявляют больше интереса к уровню ключевой ставки, чем в прошлом году. У каждого четвертого (26%) интерес не изменился, у 12% он снизился. Остальные 10% затруднились с ответом.

«Рост интереса к ключевой ставке во многом обусловлен привязкой к ней стоимости кредитов. Спрос на них сохраняется, у граждан остается потребность в реализации финансовых задач в условиях текущих уровня инфляции и темпов роста доходов. Одновременно растет интерес и со стороны тех, кто располагает средствами для размещения их на банковских депозитах, на доходность по которым ключевая ставка также влияет», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Опрос проводился в период с 21 мая по 4 июня 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с вкладами, кредитами и курсом рубля после решения ЦБ по ключевой ставке.