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Альфа-Банк объявил о развитии сотрудничества с Китаем на ПМЭФ

Альфа-Банк в Китае наградили за цифровые банкинг и трансформацию

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Пресс-служба фонда «Росконгресс»

На Петербургском международном экономическом форуме открылся стенд Альфа-Банка, ставший новым культурно-деловым пространством. Он посвящен взаимоотношениям России и Китая.

«Развитие отношений с Китаем для нас — стратегическое направление. Буквально сегодня мы получили замечательные новости из Гонконга — авторитетная инвестиционная ассоциация в Китае признала Альфа-Банк лучшим сразу в двух номинациях, присудив награду за инновации в области цифрового банкинга и награду за достижения в области цифровой трансформации. Такая оценка имеет огромное значение не просто для банка, но и, безусловно, для всей нашей страны», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он также напомнил, что Альфа первой среди крупных российских банков получила международный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга России. По словам Верхошинского, с Альфа-Банком сотрудничают 2000 китайских компаний, и банк намерен открыть офисы в Пекине и Шанхае.

Другие участники церемонии, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также заместитель председателя Инвестиционной Ассоциации Китая, генеральный секретарь Инвестиционного форума по развитию реальной экономики Китая господин Хайян Ли, отметили значимость развития деловых и культурных отношений между двумя странами, а также роста товарооборота и поддержки экономики.

Стенд Альфа-Банка с 8-метровыми красными драконами обратил внимание на отношения России и Китая.

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ПМЭФ-2024
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