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Сбер импортозаместил ПО для грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр»

Авиакомпания «Волга-Днепр» заменила одно из зарубежных решений с помощью Сбера

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Алексей Даничев/РИА Новости

Одна из крупнейших в России грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр» оптимизирует бизнес-процессы и переходит на отечественное решение от разработчика Сбер Бизнес Софт, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, речь идет о переходе на цифровую систему управления взаимоотношениями с клиентами SberCRM.

Он отметил, что интегрировать SberCRM в систему авиакомпании удалось за четыре месяца. Разработчики Сбер Бизнес Софт с нуля выстроили бизнес-архитектуру, создали привычный для сотрудников компании пользовательский интерфейс и функционал, перенесли в систему информацию о заказчиках, заявках и истории взаимодействия.

«Российским грузовым авиакомпаниям, особенно таким системообразующим, как «Волга-Днепр», жизненно важно иметь качественное отечественное программное обеспечение.

Сбер успешно замещает импортные решения собственными и охотно делится своими наработками в этой области», — сказал Анатолий Попов.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что благодаря нашему сотрудничеству с компанией «Волга-Днепр» ускорила обработку заявок, стала эффективнее работать с заказчиками, настроила глубокую аналитику данных для оперативного реагирования на запросы рынка.

Он констатировал, что переход на отечественное решение помогло авиакомпании нарастить объемы грузоперевозок и повысить рентабельность бизнеса.

«Мы продолжаем совместную работу и уверены в дальнейшем улучшении количественных и качественных бизнес-показателей нашего партнера в результате успешной цифровой трансформации», — добавил Попов.

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