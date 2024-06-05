Для предпринимателей России, Белоруссии и Узбекистана создадут единое окно поддержки

Корпорация МСП совместно с фондами развития бизнеса Белоруссии и Узбекистана создадут единое окно для поддержки предпринимателей. Соглашение об этом было подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба корпорации.

Документ подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов.

Отмечается, что единое окно поддержки предпринимателей позволит представителям малого и среднего бизнеса стран-участниц соглашения при реализации совместных контрактов получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки.

Как уточнил Исаевич, предприниматели этих стран смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение.

По его словам, на сегодняшний день в соглашении участвуют Россия, Белоруссия и Узбекистан, но в скором времени к нему планируют присоединиться Киргизия и Казахстан.

«Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ», — подчеркнул глава Корпорации МСП.

Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом и практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работу по совершенствованию мер поддержки МСП, разработку дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.

Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин.