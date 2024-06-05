В Корпорации МСП отметили стабильную динамику развития малого и среднего бизнеса

Показатели в сфере малого и среднего предпринимательства в России по итогам прошлого года свидетельствуют о том, что самочувствие сектора нормализовалось. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Гендиректор Корпорации МСП отметил, что по итогам 2023 года 28,5 тыс. малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса.

«Рост небольшой по сравнению с 2022 годом — 2,6%, но он есть. И это объективный показатель самочувствия, если хотите, температура нашего сектора. И к сегодняшнему дню она нормализовалась, «жар сошел», — подчеркнул Александр Исаевич.

По его словам, чаще всего в прошлом году из одной в более высокую категорию вырастали МСП в строительстве, ресторанном бизнесе, доставке продуктов и неспециализированной оптовой торговле.

Исаевич констатировал: эти переходы свидетельствуют, что бизнес не стагнирует, он нацелен на рост, несмотря на все сложности последних лет.

«Мы зафиксировали, что свыше 26 тыс. предприятий из микробизнеса выросли до малого, 1,5 тыс. из малого дошли до среднего. Есть даже 900 компаний, которые совершили рывок и сразу из микро- стали средними», — сказал гендиректор Корпорации МСП.

Он уточнил, что в целом по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП лидируют Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее идут Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская, Воронежская и Новосибирская области.

Напомним, Корпорация МСП осуществляет поддержку бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин.