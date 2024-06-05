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Сбер поменял ставки по ряду кредитов

В Сбере изменились ставки по ипотеке

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Антон Денисов/РИА Новости

Сбер поменял ставки по ряду кредитов, сообщает пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В банке отметили, что изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

Также в Сбере добавили, что изменения не коснутся программ с государственной поддержкой.

Ставки в Сбере изменятся на 1,5 п.п. по базовым ипотечным программам.

Ставка на «Ипотеку на новостройку», «Ипотеку на вторичное жилье», «Ипотеку на строительство дома» составит от 18,2%, «Кредит под залог недвижимости» составит от 19,3%, «Ипотека без первоначального взноса» — от 19%.

Также в Сбере меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%.

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ПМЭФ-2024
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